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Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey mezarı başında anıldı

Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey mezarı başında anıldı
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Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 104. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında anıldı.

Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 104. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, öğretmen ve öğrencilerle şehidin mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

Ziyarette, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ve Saimbeyli Belediye Başkan Vekili Mehmet Kurtaran da yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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