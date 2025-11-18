Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı

Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 105. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, öğretmen ve öğrenciler, şehidin mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

Arslanköylü, Saim Bey'in Milli Mücadele'de önemli görev üstelendiğini belirterek, "Saim Bey ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz." dedi.

Dal da Saim Bey'in kent için önemli bir kahraman olduğunu söyledi.