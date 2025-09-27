Adana'da 'Sazan Sarmalı' Yöntemiyle İnek Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da inek almak isteyen 2 kişiyi "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, büyükbaş yetiştiricisi Hüseyin Ş, 3 ineğini satmak için bir internet sitesinde ilan verdi.

Satıcıyla iletişime geçip kendini alıcı olarak tanıtan Mehmet Can K, kentte büyükbaş ticareti yapan Halil Y. ve ortağı Kadir K'ye de telefonla ulaşıp inek sattığını söyledi.

Hüseyin Ş'nin ineklerini kendininmiş gibi tanıtan zanlı, iki ortağın kendi hesabına 600 bin lira göndermesini sağladı.

Daha sonra şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan Halil Y. ve ortağı Kadir K, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullanan zanlıların Mehmet Can K. (21), Ahmet P. (22) ve Ferhat P. (25) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Mersin'de saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.