Adana'da Şarküteri Dükkanında Yangın Çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir şarküteri dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.