Adana'da Şarküteri Dükkanında Yangın Çıktı
Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir şarküteri dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir şarküteri dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel