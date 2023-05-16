Adana'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
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Adana'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Adana'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.T. (22) idaresindeki 01 R 2481 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Y.A. (25) yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel