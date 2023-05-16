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Adana'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Adana'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Güncel Haberler

Adana'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Adana'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.T. (22) idaresindeki 01 R 2481 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Y.A. (25) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Adana Güncel Haberler

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