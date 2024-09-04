Üye Girişi
Haberler

Adana'da Sanayi Sitesinde Yangın: 10 İş Yeri Zarar Gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kırtasiye deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 iş yeri zarar gördü.

ADANA'da sanayi sitesindeki bir kırtasiye deposunda çıkıp, yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 iş yeri zarar gördü.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir kırtasiye deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp, yandaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve tankerle yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altındı. Yangında 10 iş yeri zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Yaşam Adana

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

 MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılacak

Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılacak
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 4 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 4-5 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi Yavuz Güney kimdir? Şehit J. Uzm. Çvş Yavuz Güney kaç yaşında, memleketi neresi? 4-5 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Alanya, Serik, Kepez elektrik kesintisi 4-5 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi
title