Adana'da Saman Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Adana'nın Karataş ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu tırda hasar oluştu.

Sirkenli Mahallesi'nde seyir halindeki saman yüklü tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.

Tırdaki yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu tırda hasar oluştu.

