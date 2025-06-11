Adana'da Saman Yüklü Kamyonet Yandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde saman yüklü kamyonet alev alev yandı.

Kozan-Feke kara yolu Suluhan mevkisinde sabah saatlerinde, Adnan Akyol yönetimindeki 01 AYJ 072 kamyonetten duman yükselmeye başladı. Saman yüklü kamyonetin yandığını fark eden Akyol, aracı yol kenarına park ederek yardım istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma sevk edildi. Alev alev yanan kamyonete itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, saman balyaları yandı; kamyonet de kullanılamaz hale geldi.