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Adana'da saldırdıkları polislerden 6'sını yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da saldırdıkları polislerden 6'sını yaralayan 2 zanlı tutuklandı
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Adana'da, ekiplerin yakaladığı firari hükümlünün götürülmesine engel olmak isteyerek taş ve sopayla saldırdıkları 6 polisin yaralanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da, ekiplerin yakaladığı firari hükümlünün götürülmesine engel olmak isteyerek taş ve sopayla saldırdıkları 6 polisin yaralanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 6 Ekim'de, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari hükümlü Engin Değirmançı'nın (29) yakalandığı kıraathanedeki bazı kişilerin taşlı ve sopalı saldırıda bulunması sonucu saldırdıkları polislerden 6'sının yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aranan bir zanlı daha gözaltına alındı.

Böylelikle, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.

Polise mukavemet gösterenler arasında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin K'nin, olayın yaşandığı mahallenin muhtarı olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Selahattin K. ve akrabası Hidayet K. tutuklandı, A.K. ve H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaçmak isterken polis tarafından bacağından tabancayla vurulduktan sonra hastaneye götürülen hükümlü Engin Değirmançı da tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerine saldıran ve ekip araçlarına zarar veren firari 17 kişinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Olay

Polis ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki kıraathanede 6 Ekim'de kimliğini sorguladığı Engin Değirmançı'nın 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etmişti.

Değirmançı'yı götürmek isteyen polis ekiplerine kıraathanede bulunan bazı kişiler engel olmak istemiş, bu sırada kaçmaya çalışan hükümlü, polis ekiplerinin ateş etmesi sonucu bacağından yaralanarak yakalanmıştı.

Kıraathanede bulunan bazı kişilerin ekiplere taşlı ve sopalı saldırıda bulunması sonucu 6 polis yaralanmış, 3 ekip aracı da zarar görmüştü.

Bölgeye yönlendirilen takviye ekiplerin desteğiyle 3 şüpheli gözaltına alınmış, yaralı hükümlü hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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