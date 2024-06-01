Üye Girişi
Haberler

Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Taraftarlara Adli İşlem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçında, sahaya yabancı madde attıkları ve meşale soktukları belirlenen 39 taraftar hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kurallara uymayan taraftarlara cezai işlem uygulandı.

Adana'da Sakaryaspor- Bodrum FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçında, sahaya yabancı madde attıkları, stadyuma meşale soktukları belirlenen 39 taraftar hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, Yeni Adana Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçında kurallara uymayan taraftarlara ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, küfür ve hakaretten 23, stada meşale ile yabancı madde atmadan 15, mala zarar vermeden 1 kişi hakkında adli işlem uyguladı.

Öte yandan ekipler, maç öncesi yaptıkları aramalarda, bazı taraftarların bisküvi ve cips paketlerine gizledikleri meşalelerle stada girmeye çalıştıklarını tespit etti. Ekiplerin el koyduğu bisküvi ve cips paketlerinden çıkan meşaleler, polis kamerasınca kaydedildi.

Sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle maça 5 dakika ara verilmişti

Ekipler, maç öncesi reklam panosu altında saklanmış çantada da çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil bulmuştu.

Çantanın Sakaryaspor malzeme sorumlusu O.K. tarafından stada getirildiği ve soyunma odası girişinde stat reklam panosu görevlileri N.S. ve H.A'ya verildiği belirlenmiş, şüpheliler emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Malzeme sorumlusu O.K'nin ifadesinin de Sakarya'da alınacağı öğrenilmişti.

Maçın 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle karşılaşmaya yaklaşık 5 dakika ara verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Sakaryaspor Trendyol Sakarya Bodrum Adana Spor Güvenlik Hukuk Spor Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Bakmadan Geçme

Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? #127979 2 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül tarihi hangi burç olur? Barbara Palvin aldatıldı mı? Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i aldattı mı? İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı! Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title