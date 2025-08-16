Adana'da Saka Kuşu Besleyen Kişiye 151 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, yasak olarak beslenen saka kuşları nedeniyle bir kişiye 151 bin 200 lira ceza kesildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda evde 21 saka kuşu buldu ve kuşlar doğaya salındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde saka kuşu bulunan kişiye 151 bin 200 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarının beslendiğine yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda, 21 saka kuşu bulundu.

Ekipler, kuşları beslediği belirlenen yabancı uyruklu Ahmet B'ye "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefet suçundan 151 bin 200 lira ceza uyguladı.

Ele geçirilen saka kuşları, doğaya salındı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Anfield'da hüzünlü gece: Salah hüngür hüngür ağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.