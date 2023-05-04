ADANA'DA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU 9 GÖZALTI

ADANA'da polisin operasyonlarında 3 bin 930 litre sahte içki, gümrük kaçağı 204 şişe içki ile 92 cep telefonu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı içki getirildiği ve Seyhan ilçesindeki bir bağ evinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Yanıbaşında tuvalet ve banyonun bulunduğu evde arama yapan ekipler 3 bin 930 litre sahte içki, farklı iş yerlerine yapılan baskında ise gümrük kaçağı 204 şişe içki ele geçirildi. Ekipler bir başka operasyonda ise gümrük kaçağı 92 cep telefonu ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)