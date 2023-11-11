Adana'da yapılan operasyonda 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 9 Bin 45 Litre İçki Ele Geçirildi

Adana'da 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki bulunduğu belirlenen 2 ev ile 3 seyyar tezgaha yönelik operasyon düzenledi.

Adres ve tezgahlarda 9 bin 45 litre sahte ve 575 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.