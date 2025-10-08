Adana'da Sahte Plaka Üretimine Operasyon: 1 Tutuklama

ADANA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 166 sahte plaka ile baskı ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde sahte plaka üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda bin 166 adet sahte plaka, 600 harf ve sayı baskısı, 8 baskı kalıbı, 1 karekod cihazı, 1 plaka presleme makinesi, 1 plaka boyama makinesi ve 1 mühür ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Yusuf YILDIZ Kamera: Adana,