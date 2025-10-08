Haberler

Adana'da Sahte Plaka Üretimine Operasyon: 1 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda bin 166 sahte plaka ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheliden biri tutuklandı.

ADANA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 166 sahte plaka ile baskı ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde sahte plaka üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda bin 166 adet sahte plaka, 600 harf ve sayı baskısı, 8 baskı kalıbı, 1 karekod cihazı, 1 plaka presleme makinesi, 1 plaka boyama makinesi ve 1 mühür ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Yusuf YILDIZ Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı

Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.