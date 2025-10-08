Adana'da Sahte Plaka Operasyonu: 1166 Plaka Ele Geçirildi

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1166 sahte plaka ele geçirildi, yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki iki ikamette sahte plaka basıldığını belirledi.

Bunun üzerine KOM ekipleri, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 1166 sahte plaka ve mühür, karekod basım cihazı, plaka presleme ve boyama makinesi ile 600 harf ve rakam kalıbı ele geçirildi, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOM ekiplerinin adreslerde arama yapması, sahte plakalar ile bunların basımında kullanılan malzemeleri bulması polis kamerasınca kaydedildi.