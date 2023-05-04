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Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Adana'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri adreslere baskınlar yaptı.

Sahte içki üretilen evin, tuvaletin de olduğu tek odasında plastik bidonlarda 3 bin 930 litre sahte içki bulundu.

Başka adreslerde yapılan aramalarda da 204 şişe sahte içki ile gümrük kaçağı 92 cep telefonu ve 156 bin 500 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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