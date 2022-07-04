Son dakika: Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı Son dakika haber... Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 319 şişe sahte içki ile kaçak 3 bin 637 paket cinsel içerikli ürün ve 34 cep telefonu ele geçirildi. Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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