Adana'da Sahte İçki Operasyonu: 9 Gözaltı

ADANA'da sahte içki üretip, satışını yaptığı belirlenen 9 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Adreslerde 200 litre satışa hazır sahte içki, 60 şişe gümrük kaçağı içki, sahte içki yapımında kullanılan 460 litre etil alkol ile 480 aroma kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapıp, piyasaya sürme hazırlığı yapan 9 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler için yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde belirlenen 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 200 litre satışa hazır sahte içki, 60 şişe gümrük kaçağı içki, sahte içki yapımında kullanılan 460 litre etil alkol ile 480 aroma kiti ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber: Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI-Kamera: ADANA,