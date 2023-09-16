Adana'da Sahte İçki Operasyonu: 6 Bin 270 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda 6 bin 270 litre sahte içki, içki yapılımda kullanılan 230 litre etil alkol ile 232 içki kiti ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda 6 bin 270 litre sahte içki, içki yapılımda kullanılan 230 litre etil alkol ile 232 içki kiti ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte içki üretimi yapıldığı ve gümrük kaçağı içki bulunduğu belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 bin 270 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 230 litre etil alkol ile 232 içki kiti ve 65 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.