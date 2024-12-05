Adana'da Sahte İçki Operasyonu: 567 Litre Ele Geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda, sahte içki bulunduğu belirtilen 8 adreste 567 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon sonucu 4 kişi gözaltına alındı.
Adana'da 567 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu tespit edilen 8 adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 567 litre sahte içki, 170 bandrol ve 80 etiket ele geçirdi.
Adreslerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.