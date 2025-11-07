Haberler

Adana'da Sahte İçki Operasyonu: 16 Gözaltı

Güncelleme:
Adana'da düzenlenen operasyonda sahte içki üreten ve satan 16 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 706 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan aroma likidi ele geçirildi.

Adana'da sahte içki üreten ve satışını yapanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki imal edip satışını gerçekleştirenlere yönelik il merkezi ve Ceyhan ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 706 litre ve 25 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan aroma likidi ele geçirildi, 16 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
