Adana'da Sahte Evrakla Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da bir giyim firmasının dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma, KOM ekiplerinin yaklaşık bir yıl süren takibi sonrası başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir giyim firmasının dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

KOM ekipleri, yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda firmayı sahte evraklarla dolandırdığı ileri sürülen 3 zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, iş yerinin muhasebecisi S.G. ve onunla işbirliği yaptıkları belirlenen T.G. ile B.G'yi operasyonla yakaladı.

İşlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
