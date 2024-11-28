Adana'da Sahte Dolar Uyarısı: Döviz Büroları Alım Durdurdu

Adana'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu.

Kentteki bazı döviz büroları, para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.

İş yerlerinin camlarına asılan afişlerde 50 ve 100 dolar görseline yer verilerek, "Yukarıdaki dolarların piyasada sahtelerinin dolaşmasından dolayı bu süreç düzelene kadar 50 ve 100 dolar almıyoruz." denildi.

Dövizci Osman Susar, AA muhabirine, şu an eski dolarları almadıklarını söyleyerek, "Çoğunlukla eski üretim dolarlarda bunları yapıyorlar. Yeni çıkan dolarlarda şimdilik bir sıkıntı yok. 50 ve 100 dolarlarda sıkıntı var. Maalesef bizim para sayma makinelerimizden geçiyor. Biz de tedbir olsun diye makinelerimizi güncellemeye aldık." diye konuştu.

Vatandaşların sahte dolarları ayırt etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Susar, şu an tedbiren kimsenin eski dolarları almaması gerektiğini anlattı.

Susar, iş yerlerine afiş de astıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı uyarmak amaçlı camekanımıza 50 ile 100 dolarların resimlerini astık. Bunların alım satımı yapılmadığıyla ilgili bilgiler veriyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşların "merdiven altı" yerlerden dolar temin etmemeleri konusunda uyarı yapan Susar, "İnsanlarımızı bilinçlendiriyoruz ve sahte dolarların piyasaya düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sahte dolar bulduk mu yırtıyoruz ve uyarıyoruz. Başlarına daha sonra gelebilecek sıkıntıları anlatıyoruz. Ülkemizi kalkındırmak amaçlı böyle tedbir çalışmalarına girdik." dedi.

Döviz bürosuna dolarını bozdurmak için gelen müşterilerden Serdar Keleş de "Elimde dolar var, bozdurmam gerekiyor fakat döviz bürosu 50 ve 100 dolarımı bozamayacağını söyledi. Bunların da eski basım olduğunu ve sahte dolarların piyasada olduğunu belirttiği için şu an bozduramıyorum. Ne yapmam gerekiyor, şaşırdım kaldım." diye konuştu.???????