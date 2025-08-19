Adana'da Sahte Araç Plakası Operasyonu: 27 Plaka Ele Geçirildi

Adana'da Sahte Araç Plakası Operasyonu: 27 Plaka Ele Geçirildi
Adana'da bir oto yıkama istasyonuna yapılan operasyonda 27 sahte araç plakası bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir oto yıkama istasyonunda çok sayıda sahte araç plakası bulunduğu ihbarını aldı.

Ekipler, operasyon düzenledikleri iş yerinde 27 sahte araç plakası ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
