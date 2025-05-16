Adana'da Sahte Altın Üretimi Operasyonu: 4 Tutuklama

Adana'da Sahte Altın Üretimi Operasyonu: 4 Tutuklama
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Adana'da kaçak atölyelerde sahte altın üreten 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 12 milyon lira değerinde sahte altın ele geçirildi.

ADANA'da kaçak atölyelerde erittikleri altınların ayarını ve gramajını düşürüp, sahte kalıplarla çeyrek, yarım, tam altın üretip, piyasaya sürdüğü belirlenip yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Adreslerde piyasa değeri 12 milyon 254 bin lira olan sahte 1125 çeyrek, 98 yarım, 127 tam altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, erittikleri altınların ayarını ve gramajını düşürüp, sahte kalıplarla çeyrek, yarım ve tam altın üretimi yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Polis, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kuyumcu M.A., F.K. ve İ.K. ile atölyeciler E.G., S.İ. ve altınları kuyumcu dükkanlarına ulaştıran G.B.'nin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, 14 Mayıs'ta belirlenen ev ve üretim yapılan depolara baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde piyasa değeri 12 milyon 254 bin lira olan sahte 1125 çeyrek, 98 yarım, 127 tam altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., F.K., E.G. ile S.İ. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, İ.K. ile G.B. ise serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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