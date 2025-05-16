Adana'da Sahte Altın Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da Sahte Altın Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
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Adana'da sahte altın imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda sahte altınlar ve kaçak mallar ele geçirildi.

Adana'da imal ettikleri sahte altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte altın imalatı yaptığı iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Yaklaşık 8 aylık araştırmanın ardından 14 Mayıs'ta, kentteki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı olduğunu değerlendirdikleri 1125 çeyrek, 98 yarım ve 127 tam altın ile tarihi eser niteliğinde 12 obje ve sikke, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 104 mermi, 33 şişe kaçak içki ve miktar kısmı boş bırakılmış 6 senet ele geçirdi.

Öte yandan, merkez Seyhan ilçesi Akkapı ve Karasoku mahallelerinde atölyeye dönüştürülen iki adreste de sahte altın imalatında kullanılan 6 makineye el konuldu.

Ekipler, kuyumcular M.A, F.K, İ.K. ile atölye sahipleri E.G. ile S.İ. ve sahte altınları imalat sonrası kuyumculara taşıdığı belirlenen G.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. ve G.B. savcılıktan serbest bırakıldı, M.A, F.K, E.G. ve S.İ. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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