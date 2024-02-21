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Adana'da sahte altın imalatı yapan kişi gözaltına alındı

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Adana'da düşük ayarlı altın imalatı yaptığı öne sürülen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altın ele geçirildi.

Adana'da sahte altın imalatı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, düşük ayarlı altın imalatı yaptığı öne sürülen şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı olduğunu değerlendirdikleri 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altın ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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