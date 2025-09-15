Adana'da Sahipsiz Köpekler 3 Yaşındaki Kızı Kovaladı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sahipsiz köpeklerin 3 yaşındaki çocuğu kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çukurova Belediyesi sınırları içerisindeki Belediye Evleri Mahallesi'nde 7 Eylül'de 3 yaşındaki Mina Çürük evlerinin bulunduğu apartmanın bahçesinde bulunduğu sırada çok sayıda sahipsiz köpek tarafından kovalandı.

Köpeklerin kızına saldırmaya çalıştığını fark eden baba Hasan Çürük, hayvanları kovalayıp kızını kurtardı.

Hasan Çürük, gazetecilere, apartmanın otoparkındaki aracına binmeye hazırlanırken yanından uzaklaşarak bahçede oynamaya başlayan kızına sahipsiz köpeklerin saldırdığını söyledi.

Köpekleri kovalayıp kızını kucağına alarak aracına bindiğini anlatan Çürük, kızının yaşadığı olay nedeniyle uzun süre ağladığını belirtti.

Çürük, yaklaşık 15 kadar köpeğin uzun süredir evlerinin yakınında gezdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz daha önce belediyeyi arayıp bu durumla ilgili şikayette bulunduk. Belediye ekipleri gelip buradan köpekleri topluyor ama ya aynı gün ya da ertesi gün aynı köpekleri aynı yerde toplanmış halde görüyoruz. Bu durum sadece benim kızımın başına gelmedi. Balkonumuzda otururken bu köpeklerin çocukları ya da kadınları kovaladığına şahit oluyoruz. Birisinin daha hayatını kaybetmesi mi bekleniyor?"

Belediyeden sahipsiz köpekleri toplayıp barınağa yerleştirmesini isteyen Çürük, bölgedeki herkesin bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sahipsiz köpekler nedeniyle çocukların ve kadınların dışarı çıkmaya korkar hale geldiğini ifade eden Çürük, "Artık devletin, belediyenin, hakimin ya da savcının kimin göreviyse buna mutlaka bir çözüm bulsun. Çocuklarımız korkuyla değil de sevgiyle kedi ve köpeklere baksın." dedi.

Öte yandan binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, apartmanın bahçesinde oynayan çocuğu, içeriye giren çok sayıda köpek kovalıyor. Durumu fark eden baba kızına saldırmaya çalışan köpekleri kovalıyor.