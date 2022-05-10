Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması kameralara yansıdı - Haberler

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Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması kameralara yansıdı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması kameralara yansıdı

Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ADANA (AA) - Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir çocuğun kendisini kovalayan köpekten kaçtığı görülüyor. Köpeğin üzerine atlaması sonucu düşen çocuğa civardaki vatandaşlar yardım ediyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinin devamında da aynı köpeğin yolda yürüyen bir erkek ile bir kadına saldırması ve vatandaşların köpeği yakalayıp uzaklaştırması yer alıyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Adana Yüregir, Adana, Koza, Güncel, Haberler

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