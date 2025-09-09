Haberler

Adana'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi ve UMKE ekiplerinden ilk yardım eğitimi aldı. Etkinlikte çocuklara 'Sağlık Elçisi' rozeti verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Petrol Ofisi İlkokulu'nda program düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, UMKE ekipleri eşliğinde uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Çocuklar, hasta taşıma ve sedye kullanımı gibi temel ilk yardım pratiklerini deneyimledi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, konuşmasında, çocuklara kazandırılan her bilginin geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara bugün öğreteceğimiz her bilgi, geleceğimizi inşa ediyor." dedi.

Etkinlikte, öğrencilere "Sağlık Elçisi" rozeti verildi.

Programa, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
Beşiktaşlı Ndidi milli takımda sakatlandı! Sahayı sedyeyle terk etti

Süper Lig devinin yıldızı sakatlandı! Sahayı sedyeyle terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

5 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.