Adana'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Düzenlendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Petrol Ofisi İlkokulu'nda program düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, UMKE ekipleri eşliğinde uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Çocuklar, hasta taşıma ve sedye kullanımı gibi temel ilk yardım pratiklerini deneyimledi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, konuşmasında, çocuklara kazandırılan her bilginin geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara bugün öğreteceğimiz her bilgi, geleceğimizi inşa ediyor." dedi.

Etkinlikte, öğrencilere "Sağlık Elçisi" rozeti verildi.

Programa, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de katıldı.