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Adana'da 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü düzenlendi

Adana'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi

Güncel Haberler

Adana'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

Adana'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında Yüreğir Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Adana Valisi Süleyman Elban vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra yaklaşık 12 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe katılanlar "Her gün 10 bin adım","Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa" yazılı pankartlar taşıdı.

Etkinliğe çok sayıda kamu personeli de katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Yaşar Kemal Adana Güncel Haberler

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