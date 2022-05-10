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Adana'da sağlık için 10 bin adım atıldı

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'da sağlık için 10 bin adım atıldı

Adana'da, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılanlar 10 bin adım attı.

ADANA (AA) - Adana'da, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılanlar 10 bin adım attı.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda, "Sağlık için her gün 10 bin adım" yürüyüşü yapıldı.

Öğrencilerin "Her gün 10 bin adım yürüyoruz", "Sağlık için yürüyoruz" pankartı taşıdığı etkinliğe, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Yaşar Kemal, Adana, Güncel, Haberler

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