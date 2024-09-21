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Adana'da Sağanak Yağış ve Şiddetli Rüzgar Etkili Oluyor

Adana'da Sağanak Yağış ve Şiddetli Rüzgar Etkili Oluyor
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Adana'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle birçok cadde, sokakta su birikintileri oluştu ve ağaçlar devrildi. Seyhan ilçesi Girne Bulvarı'nda devrilen bir ağaç, iş yerleri ve elektrik direğine zarar verdi.

Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı cadde, sokaklar ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu.

Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bazı ağaçlar yollara devrildi.

Öte yandan, merkez Seyhan ilçesi Girne Bulvarı'ndaki ağacın devrilmesi sonucu iş yeri ve elektrik direği zarar gördü, elektrik teli koptu.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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