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Adana'da Sağanak Yağış Sonucu İstinat Duvarı Çöktü

Adana'da Sağanak Yağış Sonucu İstinat Duvarı Çöktü
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucunda yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Ekipler, olay yerine güvenlik önlemleri alarak duvarın onarımı için çalışmalara başladı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanağın ardından Fatih Mahallesi'nde yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çöken duvarın yol kısmında güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekipleri, duvarın onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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