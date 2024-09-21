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Adana'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Adana'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu
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Adana'da etkili olan sağanak yağış, ana arterlerde su taşkınlarına yol açarak cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu. Yağış nedeniyle trafikte sıkıntılar yaşandı.

ADANA'da etkili olan sağanak, sele neden oldu. Ana arterlerde su taşkınları yaşanınca cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar su içinde kaldı. Merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Yağışın şiddeti azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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