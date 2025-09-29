Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda trafik aksadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar, zor anlar yaşadı.