Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Adana'da etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarak trafik aksaklıklarına neden oldu. Yayalar zor anlar yaşadı.

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda trafik aksadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar, zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
