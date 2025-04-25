Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Merkezde ve Çukurova ilçesindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.

Yağış nedeniyle bazı caddelerde araçlar mahsur kaldı.

Şair Hasibehatun Caddesi'nde devrilen bir ağaç yolun kapanmasına neden oldu.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.