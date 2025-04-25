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Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

ADANA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gün içerisinde yaptığı sağanak uyarısının ardından, yağış Çukurova ilçesinde etkisini gösterdi. Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı kavşaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe Kavşağı, Belediyeevleri Mahallesi Kavşağı, Öğretmenler Bulvarı ve diğer birçok cadde ve sokakta oluşan su birikintileri nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Çukurova ilçesine bağlı Şair Hasibehatun Caddesi'nde devrilen bir ağaç ise yolun kapanmasına neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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