Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'nın Kozan ve Pozantı ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı.

Kadirli Caddesi üzerindeki bazı ağaçların yola devrildiği ilçede, Şevkiye Mahallesi'ndeki bir evin çatısı uçtu.

İlçede bazı bölgelerde zaman zaman dolu yağışı da görüldü.

Pozantı ilçesinde de etkili olan yağışın ardından yollarda oluşan su ve toprak birikintileri, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.