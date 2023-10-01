ADANA'DA SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ADANA'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

ADANA'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün saat 17.00 sıralarında kentte sağanak ve fırtına etkili oldu. Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısı uçtu. Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle kent genelinde birçok cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Su basan yollara, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce müdahale edildi. (DHA)