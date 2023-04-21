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Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü

Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü

Güncel Haberler

ADANA etkili olan sağanak ve dolu ile yollar suyla dolarken, sürücüler ve halk zor anlar yaşadı.

ADANA etkili olan sağanak ve dolu ile yollar suyla dolarken, sürücüler ve halk zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarılarının ardından Adana'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezinin kuzeyinde başlayan kuvvetli yağış, güneyde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Adana Güncel Haberler

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