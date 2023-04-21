Adana'da sağanak ve dolu sele neden oldu Selde otomobilinde mahsur kalan kişi aracından çocuklarını alıp götürdüğü anlar kamerada Adana'da etkili olan dolu yerini sağanak yağışa bıraktı.

Adana'da sağanak ve dolu sele neden oldu

Selde otomobilinde mahsur kalan kişi aracından çocuklarını alıp götürdüğü anlar kamerada

ADANA - Adana'da etkili olan dolu yerini sağanak yağışa bıraktı. Kentin birçok yerinde bulvarlar ve ara sokaklar su altında kaldı. Otomobil ile mahsur kalan bir kişi, aracındaki çocuklarını kucağına alıp götürdüğü anlar ise görüntülere yansıdı.

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış ve dolu Adana'da etkili oldu. Şehir de gündüz saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış sele de neden oldu.Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde birçok bulvar, cadde ve ara sokaklar su altında kaldı. Sürücüler su altında kalan yollarda araçlarını kullanmakta güçlük çekerken bazıları da mahsur kaldı.

Merkez, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi de sular altında kalan yerlerden oldu. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücüde yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişi, aracın içerisindeki çocuklarını çıkartarak güvenli bir bölgeye yöneldi.

Yağışların tarım alanlarına da zarar verdiği bildirildi.