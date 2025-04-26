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Adana'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Adana'da etkin olan gök gürültülü sağanak ve dolu, bazı evleri su basmasına ve trafikte aksamalara yol açtı. Çukurova ilçesinde araçlar yolda kalırken, Feke ilçesinde dolu tarım alanlarını da olumsuz etkiledi.

Adana'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Sabah saatlerinde kent merkezinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Araç sürücüleri yağış nedeniyle caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda kaldı. Sürüklenmeye başlayan bir otomobilin sürücüsü de aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.

Feke ilçesinde dolu etkili oldu

Feke ilçesindeki Uğurlubağ ve Tenkerli mahalleleri ise dolu yağışının ardından beyaza büründü.

Bölgedeki bazı tarım alanlarının dolu yağışından olumsuz etkilendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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