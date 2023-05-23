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Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

Güncel Haberler

Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde baskınlarına neden oldu.

Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde baskınlarına neden oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise baskınları meydana geldi. Söz konusu yerler vatandaşlar tarafından temizlendi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı kişilerin araçları arızalandı.

Belediye çalışanları yollarda oluşan su birikintilerinin azalması için rögar ağızlarını temizledi.

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Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Adana Güncel Haberler

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