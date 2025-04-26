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Adana'da Sağanak Sonrası Yol Çökmesi: Hafif Ticari Araç Hasar Gördü

Adana'da Sağanak Sonrası Yol Çökmesi: Hafif Ticari Araç Hasar Gördü
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Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen sağanak nedeniyle yolda oluşan çukura düşen hafif ticari aracın sürücüsü, olay anını anlattı. Belediye ekipleri yolda oluşan çukurda onarım çalışmalarına başladı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Murat Özenir yönetimindeki 01 AHV 019 plakalı kargo taşımacılığında kullanılan hafif ticari araç, Güzelyalı Mahallesi'nde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.

Yolda oluşan çukur nedeniyle araç zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yolu yaya ve araç trafiğine kapatmasının ardından hasar gören araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.

Belediye ekipleri, yolda oluşan çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

Aracın sürücüsü Murat Özenir, gazetecilere, seyir halindeyken önüne çıkan küçük çukurdan geçmeye çalışırken çukurun giderek genişlemeye başladığını söyledi.

Bu sırada yanında çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Özenir, "Son anda direksiyonu kırarak aracın tamamen çukura düşmesinden kurtulduk. Hala olayın etkisindeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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