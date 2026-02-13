Devrilen motosikletin sürücüsü, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada

Haberler

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde sağanak yağış sonucu oluşan su birikintisinin bulunduğu yolda motosiklet kazası meydana geldi. Sürücü, devrilen motosikletten son anda kurtulurken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'nın sağanak nedeniyle su dolu çukura girip devrilen motosikletin sürücü, özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesinde sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisinin içindeki çukuru fark etmeyip, düşen motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek devrildi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen özel halk otobüsü, ani fren yaparak durdu. Motosiklet sürücüsü, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün kazayı sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, polis ve belediye ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı bildirildi.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
