Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı - Haberler

Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı
AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Adana'nın Pozantı ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.
Yolun kapanması üzerine bölgeye Pozantı Belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, toprağa saplanan, içerisinde kimsenin bulunmadığı aracı çıkarttı.
Bölgede ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
AA / Onur Can Bulat - Güncel