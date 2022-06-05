Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı - Haberler

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Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı

AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.

Yolun kapanması üzerine bölgeye Pozantı Belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprağa saplanan, içerisinde kimsenin bulunmadığı aracı çıkarttı.

Bölgede ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

AA / Onur Can Bulat - Güncel

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