Adana'da sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu
Adana'nın bazı cadde ve sokaklarında sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Araçlar yol kenarında mahsur kaldı, trafikte yoğunluk yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve motosikletliler saçakların altında bekledi.
Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.
Bazı araçlar ana cadde ve arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yol kenarında mahsur kaldı.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollarda trafikte yoğunluk oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar ve motosikletliler korunmak için saçakların altında bekledi.