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Adana'da sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu

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Adana'nın bazı cadde ve sokaklarında sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Araçlar mahsur kaldı, sürücüler güçlük çekti. Polis ve belediye ekipleri önlem aldı.

Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları da saçakların altında yağmurun durmasını bekledi.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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