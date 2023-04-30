Adana'da sağanak etkili oluyor

Adana'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Adana'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte yoğunluk yaşandı.

Kentte birkaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Seyhan Nehri kenarındaki yürüyüş yolunun yaklaşık 10 metrelik kısmı çöktü. Belediye ekipleri çöken yolda önlem aldı.